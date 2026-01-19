Cronos Immo Fund nennt weitere Details zur geplanten Kapitalerhöhung

Pully (awp) - Der Waadtländer Cronos Immo Fund will bekanntlich das Kapital um bis zu 115 Millionen Franken erhöhen. Die Fondsleitung Cronos Finance SA hat nun weitere Details zur Transaktion veröffentlicht.

Die neuen Anteile werde zu jeweils 110,80 Franken ausgegeben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Ausgabeverhältnis beträgt eins zu acht. Das heisst je 8 alte gibt es einen neuen Anteil. Die Zeichnungsfrist beginnt am 2. Februar 2026 und endet am 13. Februar 2026. Die Liberierung ist auf den 20. Februar 2026 angesetzt. Die Bezugsrechte können vom 2. bis 11. Februar 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Der Emissionserlös soll gemäss früheren Aussagen in erster Linie für den Erwerb von Immobilien sowie für die Finanzierung von Bauprojekten eingesetzt werden. Zudem sind Mittel für die Renovation bestehender Liegenschaften und die Rückzahlung von Hypothekarschulden vorgesehen.

pre/cf