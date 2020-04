CROMSOURCE annonce le lancement d'un essai clinique sur le COVID-19

VÉRONE, Italie, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- CROMSOURCE, une organisation internationale de recherche sous contrat (CRO, selon le sigle anglais) dont le siège mondial se situe à Vérone en Italie, a annoncé avoir débuté son premier essai sur le COVID-19 pour le compte d'une société pharmaceutique européenne. Cet essai devrait être réalisé en Italie, bien que CROMSOURCE prévoit des études complémentaires pour d'autres pays en Europe et aux États-Unis.

« La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent. Si l'ensemble du travail que nous avons réalisé durant ces vingt-deux dernières années d'activité s'est révélé essentiel pour améliorer et sauver des vies, nous sommes également particulièrement fiers de jouer un rôle aussi important dans le développement d'un traitement sûr et efficace contre le COVID-19 », a déclaré le Dr Oriana Zerbini, fondatrice et PDG de CROMSOURCE. « La situation mondiale actuelle nous donne à tous une leçon d'humilité, et nous attendons avec impatience le jour où tous les citoyens du monde pourront reprendre leurs habitudes quotidiennes. »

« En réaction à la situation liée au COVID-19, CROMSOURCE a immédiatement mis sur pied un groupe de travail opérationnel pluridisciplinaire pour veiller à poursuivre efficacement ses projets en cours, dans le respect des directives réglementaires les plus récentes et en adoptant des approches novatrices pour mener les essais, comme exigé », a indiqué Kerry Dyson, chef de l'exploitation. « Grâce à ces différentes mesures, nous avons été prêts à lancer des essais cliniques pour des thérapies contre le COVID-19 de manière rapide et efficace, ce dont témoigne notamment notre participation à cette nouvelle étude de poids. »

À propos de CROMSOURCE

CROMSOURCE est une organisation de recherche sous contrat internationale, certifiée ISO, qui offre une gamme complète de services aux secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et des dispositifs médicaux. Spécialisée dans le développement clinique et les solutions de dotation en personnel, l'entreprise propose une approche flexible afin de répondre sans faute aux besoins uniques de ses clients. CROMSOURCE offre une garantie de bout en bout inégalée et couvrant le calendrier des essais, le recrutement et le prix. CROMSOURCE exerce ses activités à partir de ses bureaux situés dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cromsource.com.

