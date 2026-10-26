Crompton Greaves präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crompton Greaves hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.62 INR. Im Vorjahresviertel hatte Crompton Greaves 1.82 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 38.02 Milliarden INR gegenüber 29.23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch