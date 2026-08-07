Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129.5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units einen Umsatz von 127.1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch