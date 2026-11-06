Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.060 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 130.7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units einen Umsatz von 124.5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch