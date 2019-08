Croisières Montréal réserve un accueil haut en couleur au cinq cent millième passager de la compagnie Holland-America Line

MONTRÉAL, le 10 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que Croisières Montréal et ses partenaires souligneront ce samedi au Grand Quai du Port de Montréal l'arrivée du cinq cent millième passager de la compagnie Holland-America Line. C'est en 1996 que le MS Veendam visitait Montréal pour la première fois. Entre 1996 et 2018, la compagnie a effectué 196 opérations d'embarquement et débarquement à Montréal pour un total de 480 750 passagers. Pour la saison en cours, Holland-America Line ajoutera 14 visites à Montréal.

Avec l'arrivée du Zaandam le 10 août, la barre des 500 000 passagers sera franchie. Pour l'occasion, Croisières Montréal invite la population à converger vers le Grand Quai à partir de 11h00 pour profiter de plusieurs activités pour la famille. Ce sera également l'occasion de s'informer des croisières internationales à partir de Montréal et de Québec lors de trois présentations qui seront animées dans le terminal à 11h00, 13h00 et 15h00 par l'Association des Croisières du Saint-Laurent.

« Holland-America Line est un partenaire croisières qui nous visite sans interruption depuis 23 ans. Je tiens à remercier la compagnie pour sa fidélité et pour les conseils qu'elle nous a prodigués lors de la conception du nouveau terminal de croisières. Le Grand Quai fait aujourd'hui partie des sites incontournables à Montréal, et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir y accueillir le 500 000e passager de Holland-Amercia Line », souligne Sylvie Vachon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

« Au nom de tout l'écosystème touristique montréalais, nous sommes enthousiastes d'accueillir les navires de Holland-America Line! Des telles visites récurrentes sont importantes pour la métropole et pour les retombées locales. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur des installations portuaires de qualité, digne d'une grande destination internationale, pour offrir un accueil de grande qualité aux croisiéristes et membres d'équipage », souligne Yves Lalumière, président-directeur de Tourisme Montréal.

À propos de Croisières Montréal

Croisières Montréal regroupe autour de l'Administration portuaire de Montréal et de Tourisme Montréal cinq autres associations et organismes locaux : Aéroports de Montréal, la Société du Vieux-Port de Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal et la Ville de Montréal. Pour plus d'information sur les croisières à Montréal, visitez le site croisieresmontreal.com .

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 organisations et entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal