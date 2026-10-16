Croghan Bancshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Croghan Bancshares hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.41 USD gegenüber 1.67 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Croghan Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch