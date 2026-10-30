Critical Reagent Processing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Critical Reagent Processing lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch