Criterium Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Criterium Energy gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch