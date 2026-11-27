Criterium Energy äusserte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch