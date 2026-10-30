Cristalerias de Chile: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cristalerias de Chile hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.02 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Cristalerias de Chile -1.730 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cristalerias de Chile 95.89 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 98.55 Milliarden CLP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch