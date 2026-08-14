Cristal Pigmentos do Brasil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cristal Pigmentos do Brasil hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -1.10 BRL. Ein Jahr zuvor waren 0.250 BRL je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 301.8 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cristal Pigmentos do Brasil 170.9 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch