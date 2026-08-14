Cristal Pigmentos do Brasil: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cristal Pigmentos do Brasil hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.10 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cristal Pigmentos do Brasil 0.250 BRL je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 76.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 301.8 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 170.9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch