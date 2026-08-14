Cristal Pigmentos do Brasil SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cristal Pigmentos do Brasil SA präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.10 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.250 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 301.8 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 76.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170.9 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch