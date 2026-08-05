CRISPR Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CRISPR Therapeutics gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CRISPR Therapeutics -2.400 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1043.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch