CRISPR Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CRISPR Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.170 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.7 Millionen USD – ein Plus von 1323.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CRISPR Therapeutics 0.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch