Crise de la COVID-19 - La FTQ met ses drapeaux en berne

MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ceux et celles victimes du coronavirus, notamment à la famille de Madame Victoria Salvan, une préposée aux bénéficiaires du CHSLD Grace Dart de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, qui est décédée des suites de la COVID-19. Ainsi, la FTQ annonce qu'elle met ses drapeaux en berne afin que leur dévouement ne soit pas oublié.

La FTQ tient également à rendre hommage à Madame Salvan ainsi qu'à tous celles et ceux qui, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, sont en première ligne pour venir en aide à la population du Québec.

Les drapeaux resteront en berne jusqu'au 28 avril prochain, journée internationale de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail. Malheureusement, bon an mal an, c'est plus de 200 travailleurs et travailleuses qui décèdent d'accidents du travail ou de maladies professionnelles au Québec. C'est aussi plus de 120 000 travailleurs et travailleuses qui sont blessés ou victimes de maladies professionnelles chaque année.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ