Crinetics Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Crinetics Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1.14 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2338.83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch