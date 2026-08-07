Cricut A präsentierte Quartalsergebnisse

Cricut A hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 156.3 Millionen USD, gegenüber 172.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.20 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch