Cricut A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cricut A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cricut A einen Umsatz von 170.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch