CRG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CRG hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3.16 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CRG noch ein Gewinn pro Aktie von -2.790 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.20 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch