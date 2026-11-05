Crexendo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crexendo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crexendo 0.050 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Crexendo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.2 Millionen USD im Vergleich zu 17.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch