Crexendo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Crexendo lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Crexendo 0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Crexendo mit einem Umsatz von insgesamt 24.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch