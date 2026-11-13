Cresud: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cresud liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cresud die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.75 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 60.02 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 413.55 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 318.53 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch