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17.08.2026 06:37:00
CRESTEC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CRESTEC hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7.920 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 4.42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CRESTEC 4.20 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 328.81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 240.15 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat CRESTEC im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 2.72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.27 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 18.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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