Crestchem: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crestchem hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 3.14 INR. Im letzten Jahr hatte Crestchem einen Gewinn von 1.16 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 92.6 Millionen INR gegenüber 50.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch