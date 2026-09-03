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03.09.2026 06:37:00
Cressanda Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cressanda Solutions hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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