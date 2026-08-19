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19.08.2026 06:37:00
Cressanda Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cressanda Solutions hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0.02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cressanda Solutions 0.060 INR je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 21.5 Millionen INR, gegenüber 110.8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 80.62 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.190 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0.010 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 78.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 68.69 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 324.64 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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