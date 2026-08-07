Cresco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cresco liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cresco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 21.46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cresco noch ein Gewinn pro Aktie von 18.33 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cresco einen Umsatz von 15.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch