Cresco Labs präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cresco Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cresco Labs ein EPS von -0.070 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cresco Labs 241.9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch