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11.09.2026 06:37:00
Crescita Az nominativa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crescita Az nominativa hat sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 0.01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Crescita Az nominativa noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 EUR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crescita Az nominativa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 38.1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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