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05.08.2026 06:37:00
Crescent Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Crescent Energy lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Crescent Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.600 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Crescent Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.39 Milliarden USD im Vergleich zu 898.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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