Crescent Energy Aktie 115126050 / US44952J1043
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09.10.2026 23:28:00
Crescent Energy Prices Public Offering At $12.50/Shr
(RTTNews) - Crescent Energy Company (CRGY) announced the pricing of a public offering of 80 million shares of its Class A common stock at $12.50 per share.
Crescent Energy plans to use the offering proceeds to help fund its acquisition of Eagle Ford oil and gas assets from a Devon Energy subsidiary. The acquisition is expected to close in the fourth quarter of 2026 or early 2027, subject to customary conditions and regulatory approvals.
Crescent Energy has given underwriters a 30-day option to purchase up to 12 million additional Class A shares at the public offering price, minus underwriting discounts and commissions.
In after-hours trading, the shares were trading 0.55 percent up at $12.73, after closing Friday's trading 2.69 percent higher, on the NYSE.
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