Crescent Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crescent Energy hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crescent Energy -0.040 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1.35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Crescent Energy 866.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch