Crescent Capital BDC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crescent Capital BDC hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 36.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch