Crescent Capital BDC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Crescent Capital BDC hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.410 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54.13 Prozent zurück. Hier wurden 18.6 Millionen USD gegenüber 40.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch