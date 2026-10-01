Crescendo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crescendo stellte am 29.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.08 MYR. Im letzten Jahr hatte Crescendo einen Gewinn von 0.020 MYR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 208.9 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87.1 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch