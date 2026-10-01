CREOTECH INSTRUMENTS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CREOTECH INSTRUMENTS hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.16 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.780 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 67.3 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch