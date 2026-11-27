CREOTECH INSTRUMENTS hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

CREOTECH INSTRUMENTS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.84 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.500 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 27.7 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 66.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch