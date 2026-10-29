CREO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CREO stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33.44 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CREO ein EPS von 31.19 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3.74 Milliarden JPY gegenüber 3.71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch