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12.11.2026 15:24:36
Cremo bündelt Produktion bis 2030 an einem Standort
Villars-sur-Glâne (awp) - Der Freiburger Milchverarbeiter Cremo steht vor einem grundlegenden Umbau. Bis 2030 sollen sämtliche industriellen Aktivitäten am Hauptsitz in Villars-sur-Glâne zusammengeführt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Der nach Emmi zweitgrösste Milchverarbeiter der Schweiz mit über 660 Mitarbeitenden betreibt derzeit fünf Produktionsstandorte, die laut Mitteilung allesamt Überkapazitäten und einen erheblichen Investitionsbedarf aufweisen. Welche Auswirkungen die Pläne auf die übrigen Standorte und die Arbeitsplätze haben werden, ist noch offen.
Eine Schliessung der übrigen Standorte sei nicht zwingend, betonte das Unternehmen. Für mehrere Geschäftsbereiche werden Partnerschaften, Verkäufe oder Einstellungen geprüft, wie es in der Mitteilung heisst.
Mit der Restrukturierung will Cremo die Rentabilität wiederherstellen. Künftig konzentriert sich das Unternehmen auf Butter und Milchfette, Milchpulver und Proteine sowie Käse. Heute produziert beziehungsweise vertreibt Cremo auch Frischmilchprodukte, Getränke und weitere Spezialitäten.
"Wir müssen klare Entscheidungen treffen", wird CEO Xavier Monange in der Mitteilung zitiert. "Cremo kann nicht überall gleichzeitig investieren. Wir müssen unsere Mittel dort konzentrieren, wo sie unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, die langfristige Zukunft des Unternehmens sichern und die Grundlage für neues Wachstum schaffen."
Cremo wurde 1927 gegründet. Das Unternehmen weist einen Jahresumsatz von rund 474 Millionen Franken aus.
to/cg
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