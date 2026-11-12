Cremo bündelt nach jahrelangen Verlusten die Produktion

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Villars-sur-Glâne (awp) - Der angeschlagene Freiburger Milchverarbeiter Cremo steht vor einem grundlegenden Umbau. Bis 2030 sollen sämtliche industriellen Aktivitäten am Hauptsitz in Villars-sur-Glâne zusammengeführt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Schritt folgt auf jahrelange Verluste und mehrere erfolglose Sanierungsversuche.

Der nach Emmi zweitgrösste Milchverarbeiter der Schweiz mit über 660 Mitarbeitenden betreibt derzeit fünf Produktionsstandorte in Villars-sur-Glâne und Düdingen FR, Le Mont-sur-Lausanne VD sowie Siders und Turtmann VS. Diese weisen laut Mitteilung allesamt Überkapazitäten und einen erheblichen Investitionsbedarf auf. Welche Auswirkungen die Pläne auf die Arbeitsplätze haben werden, ist noch offen.

Eine Schliessung der übrigen Standorte sei nicht zwingend, betonte das Unternehmen. Für mehrere Geschäftsbereiche werden Partnerschaften, Verkäufe oder Einstellungen geprüft.

Konzentration auf Kerngeschäft

Mit der Restrukturierung will Cremo die Rentabilität wiederherstellen. Künftig konzentriert sich das Unternehmen auf Butter und Milchfette, Milchpulver und Proteine sowie Käse. Heute produziert beziehungsweise vertreibt Cremo auch Frischmilchprodukte, Getränke und weitere Spezialitäten.

"Wir müssen klare Entscheidungen treffen", erklärte CEO Xavier Monange in einer Mitteilung. Cremo könne nicht überall gleichzeitig investieren.

Sorgen im Wallis

Besonders betroffen ist das Wallis. Laut Kantonsregierung will sich Cremo bis 2030 vollständig aus seinen dortigen Aktivitäten zurückziehen. In Siders nimmt das Unternehmen 13,5 Millionen Kilogramm Milch an und vermarktet diese, darunter rund die Hälfte der gesamten Produktion von Raclette du Valais AOP. Der Kanton hat eine Taskforce eingesetzt, um die Produktion, Vermarktung und Arbeitsplätze zu sichern.

Auch die Gewerkschaft Unia reagierte besorgt. Sie fordert, dass die Restrukturierung ohne Stellenabbau erfolgt und die Beschäftigten frühzeitig in sämtliche Schritte einbezogen werden.

Jahrelange Verluste

Der Milchverarbeiter steckt seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten. Bereits Anfang 2023 wurde mit dem Programm CAP 2027 eine umfassende Sanierung eingeleitet. Die erhoffte Trendwende blieb jedoch aus.

Im Zuge früherer Sparmassnahmen hatte Cremo bereits 2021 den Standort Steffisburg BE sowie 2023 die Werke in Lucens VD und Lyss BE geschlossen. Zudem wurden Vertriebsstandorte zusammengelegt und einzelne Geschäftsaktivitäten aufgegeben. Mit CAP 2027 wollte das Unternehmen ursprünglich bereits 2024 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Stattdessen resultierten weiter Verluste. 2024 lag das Minus bei 16,9 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr schrieb Cremo mit einem Verlust von 17,1 Millionen Franken erneut rote Zahlen. Der Umsatz sank um 6,1 Prozent auf 473,6 Millionen Franken.

Die anhaltenden Schwierigkeiten führten auch zu Wechseln an der Unternehmensspitze. Ende 2025 musste CEO Ralph Perroud nach gut zwei Jahren gehen.

Cremo spielt eine zentrale Rolle in der Schweizer Milchwirtschaft. Gemäss Milchstatistik 2024 verarbeitete das Unternehmen rund 360 Millionen Kilogramm Milch und lag damit hinter Emmi mit knapp 930 Millionen Kilogramm auf Rang zwei. Auf Platz drei lag die zur Migros-Gruppe gehörende Elsa Group mit 310 Millionen Kilogramm. Cremo wurde 1927 gegründet.

to/ra