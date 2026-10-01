Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer äusserte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7.33 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.76 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Creepy Jar Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 12.4 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 124.55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch