CREEMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CREEMA hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.31 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1.99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat CREEMA im vergangenen Quartal 659.8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CREEMA 619.5 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch