CREEK RIVER: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CREEK RIVER hat am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70.18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43.20 JPY erwirtschaftet worden.

CREEK RIVER hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch