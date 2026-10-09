CREEK RIVER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CREEK RIVER gab am 08.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 29.36 JPY gegenüber 61.52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CREEK RIVER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch