Credo Technology Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Credo Technology Group hat sich am 01.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 114.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch