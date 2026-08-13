Credo Brands Marketing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Credo Brands Marketing veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.35 INR gegenüber 0.970 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.25 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.20 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch