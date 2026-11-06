Credo Brands Marketing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Credo Brands Marketing stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 4.17 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Credo Brands Marketing 2.89 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Credo Brands Marketing 1.89 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch