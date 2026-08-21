Creditriskmonitorcom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Creditriskmonitorcom hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Creditriskmonitorcom 0.020 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 5.2 Millionen USD gegenüber 5.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch